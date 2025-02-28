Взрыв топливного танкера в Турции: есть жертвы и раненые

В турецкой провинции Газиантеп, в районе Низип, произошел взрыв топливного танкера.

Как передает Day.Az, об этом сообщает sondakika.com.

Инцидент случился в мастерской, куда привезли цистерну для проведения ремонта. Причина взрыва пока остается неизвестной.

В результате трагедии погибли 45-летний мужчина и 17-летний подросток. Еще три человека получили ранения различной степени тяжести.

На место происшествия оперативно прибыли спасательные службы, медики и полиция. Возникший после взрыва пожар удалось потушить, а пострадавшие после оказания первой помощи были госпитализированы.

Правоохранительные органы начали расследование, выясняются все обстоятельства происшествия.