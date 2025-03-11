Польша рассчитывает к 2027 году привлечь 100 тысяч человек к военной подготовке

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил во вторник, что правительство хочет со следующего года запустить новую программу добровольной военной подготовки с целью подготовить 100 тысяч добровольцев к 2027 году.

Как сообщает Day.Az, по словам Туска, самое главное, чтобы каждый желающий мог принять участие в таком обучении не позднее 2026 года.

Премьер-министр Польши отметил, что помимо профессиональной армии и Сил территориальной обороны, необходимо де-факто создать армию резервистов, передает агентство Reuters.

На прошлой неделе правительство поддержало идею военной подготовки всех взрослых мужчин.