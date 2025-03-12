Маск вложит миллионы в подконтрольную организацию Трампа

Американский предприниматель и глава департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск намеревается вложить 100 миллионов долларов в подконтрольную президенту США Дональду Трампу стороннюю политическую структуру.

Как передает Day.Az, об этом, ссылаясь на источники, сообщает газета New York Times (NYT).

По словам собеседников газеты, партнеры Маска и Трампа заявляли о планах Масква пожертвовать средства в пользу контролируемой главой государства организации. При этом отмечается, что миллиардер дал понять, что хочет сделать пожертвования не собственному "Американскому комитету политического действия" (America PAC), а внешней организации.