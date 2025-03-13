Польша попросила США разместить ядерное оружие

Президент Польши Анджей Дуда призвал США разместить ядерное оружие в республике, он обсудил этот вопрос со спецпосланником американского президента по Украине и России Китом Келлогом. Об этом Дуда сообщил в интервью газете The Financial Times, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Президент Польши отметил, что считает очевидным, что президент США Дональд Трамп мог бы переместить ядерное оружие из Западной Европы или из своей страны на польскую территорию. Политик обосновал это тем, что границы НАТО переместились на восток в 1999 году, поэтому спустя 26 лет должно произойти и перемещение инфраструктуры альянса на восток.