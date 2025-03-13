Названы цели визита спецпосланника Трампа в РФ

Вероятной целью визита спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа в Россию может быть продолжение обсуждения тем встречи в Эр-Риярде, а также обсуждение условий прекращения огня в зоне украинского конфликта,

Как передает Day.Az, об этом сообщил в разговоре с "Лентой.ру" депутат Госдумы Алексей Чепа.

"Прежде всего, мы знаем, что идет подготовка к встрече президента России Владимира Путина и Трампа. Также продолжаются переговоры, прошедшие в Эр-Риярде, так же, как и решение вопросов, намеченных в Стамбуле. Все это может быть причиной визита Уиткоффа", - сказал политик.

Еще одной возможной целью он назвал рассказ спецпосланника американского президента о переговорах с украинской делегацией и обсуждение ее итогов.

"Возможно, обсудят возможности и условия прекращения огня. Наверное, этот вопрос будет одним из основных. Но, в любом случае, таких встреч еще будет много. Впереди остаются самые сложные вопросы - вопросы мирного соглашения", - заметил Чепа.