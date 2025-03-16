Пашинян на обрыве: шаг к миру или новый кризис?

На сайте Baku Network опубликована статья о том, как премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о пересмотре внешнеполитического курса страны.

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян в своих заявлениях турецким журналистам в Ереване обозначил новый этап в отношениях между двумя странами.

Он заявил: "Официальная позиция нашей страны заключается в том, что признание геноцида армян на международной арене сегодня не является приоритетом нашей внешней политики".

Обратившись к армянской диаспоре, Пашинян подчеркнул, что признание событий 1915 года "геноцидом" в какой-либо далёкой стране не принесло безопасности, благополучия и мира армянскому государству и народу.

Речь премьер-министра Армении Никола Пашиняна, прозвучавшая в Ереване перед турецкими журналистами, стала своего рода политическим землетрясением, которое всколыхнуло не только армянское общество, но и весь регион Южного Кавказа. Слова Пашиняна о том, что признание событий 1915 года "геноцидом" не является приоритетом армянской внешней политики, прозвучали как вызов не только армянской диаспоре, но и сложившейся в Армении системе политических табу.

Впервые за годы независимости официальный Ереван фактически заявил о готовности пересмотреть одну из основополагающих идей армянской государственности - навязчивую кампанию по признанию так называемого "геноцида армян". Этот шаг стал не только смелым политическим жестом, но и важной вехой в геополитических процессах на Южном Кавказе.

Разворот на 180 градусов: зачем Пашинян пересматривает историческую доктрину

С момента обретения независимости в 1991 году Армения строила свою внешнюю политику вокруг темы выдуманного "геноцида армян". Эта тема была возведена в культ - армянская дипломатия годами добивалась признания событий 1915 года как "геноцида" на международной арене, требуя от Турции юридической ответственности и компенсаций.

Вопрос стал не только историческим, но и политическим инструментом. Поддержка диаспоры, особенно во Франции, США и Канаде, оказывала серьёзное влияние на курс армянской политики. В результате Армения, погрязшая в своих претензиях к Турции, оказывалась в дипломатической изоляции на фоне стремительно меняющегося мира.

Однако в 2021 году ситуация начала меняться. После поражения Армении в войне против Азербайджана в 2020 году Ереван оказался в крайне сложной геополитической позиции. Турция, как стратегический союзник Азербайджана, усилила своё влияние в регионе. Пашинян осознал, что дальнейшее нагнетание напряжённости и попытки навязать Анкаре признание геноцида могут только усугубить положение Армении.

Именно в этом контексте его заявления о том, что признание выдуманного и ложного "геноцида" больше не является приоритетом, приобретают особое значение. Пашинян фактически пошёл на политическое обострение внутри самой Армении, где идея признания мифа "геноцида" оставалась краеугольным камнем национальной идентичности.

Почему диаспора недовольна

Эти слова стали холодным душем для армянской диаспоры. Для многих её представителей признание событий 1915 года геноцидом было важнейшей частью армянской идеологии и самоидентичности. Диаспора на протяжении десятилетий вкладывала огромные средства в лоббистские кампании по всему миру, добиваясь принятия соответствующих резолюций.

Позиция Пашиняна поставила эти усилия под угрозу. Премьер фактически предложил армянам отказаться от мифа о "Исторической Армении" - идее о восстановлении границ на территории современной Турции и Азербайджана - и сосредоточиться на развитии "Реальной Армении", существующей в рамках международно признанных границ.

"Настоящая Армения" против "Исторической Армении"

19 февраля 2025 года премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил с громким заявлением, впервые представив концепцию так называемой "Настоящей Армении". В своем телеобращении он подчеркнул, что под этим термином подразумевается исключительно современная Республика Армения в пределах международно признанной территории площадью 29 743 квадратных километров. Этот шаг стал беспрецедентным и фактически означал окончательный отказ от реваншистских идей, связанных с концепцией так называемой "Великой Армении".

В последние годы Армения столкнулась с серьёзными внешнеполитическими вызовами, прежде всего на фоне поражения в 44-дневной войне осенью 2020 года. После подписания трёхстороннего соглашения с Азербайджаном и Россией Пашинян неоднократно подвергался критике со стороны оппозиции и националистических кругов, обвинявших его в "предательстве" и уступках. Поражение в войне и потеря контроля над оккупированными территориями вызвали масштабный кризис в армянском обществе, в котором реваншистские идеи стали набирать популярность.

Идея "Великой Армении", основанная на территориальных претензиях к Турции и Азербайджану, долгие годы была частью армянской националистической риторики. Однако Пашинян впервые открыто заявил о необходимости отказаться от этих иллюзий и признать границы Армении в их нынешнем виде.

Заявление Пашиняна о "Настоящей Армении" можно рассматривать в контексте сразу нескольких факторов:

Внешнее давление

Армения находится в сложной геополитической ситуации. После поражения в 44-дневной войне страна потеряла значительное влияние в регионе. Одновременно Пашинян пытался выстроить диалог с Западом, особенно с Францией и США. Его заявление может быть связано с попыткой показать Западу, что Армения дистанцируется от радикальных реваншистских взглядов, что, в свою очередь, может помочь привлечь экономическую и военную поддержку. Нарастающее напряжение внутри страны

Националистические круги в Армении, особенно сторонники бывшего президента Роберта Кочаряна и партии "Дашнакцутюн", продолжают активно критиковать Пашиняна, обвиняя его в капитулянтской политике. Премьер-министр, заявив о "Настоящей Армении", попытался обозначить свою позицию как приверженность прагматизму и отказу от утопических идей. Подготовка к новым переговорам с Азербайджаном

Концепция "Настоящей Армении" может стать частью стратегии Пашиняна на переговорах с Баку. Признав существующие границы, Ереван пытается укрепить свои позиции в вопросах делимитации и демаркации границы.

Реакция внутри Армении

Концепция "Настоящей Армении" вызвала крайне неоднозначную реакцию в армянском обществе. Пашинян столкнулся с резкой критикой со стороны националистических движений и диаспоры.

Партия "Дашнакцутюн" осудила заявление премьер-министра, назвав его предательством национальных интересов. По мнению представителей партии, отказ от концепции "Великой Армении" подрывает историческую идентичность армянского народа.

Экс-президент Роберт Кочарян заявил, что шаг Пашиняна "навсегда закроет возможность восстановления исторической справедливости" и приведет к потере национального духа.

Диаспоральные организации, особенно в США и Франции, также выступили против концепции "Настоящей Армении". Многие из них активно поддерживали идеи о возвращении так называемых "исторических земель".

Несмотря на критику, часть армянского общества положительно восприняла заявление Пашиняна. Прежде всего, это сторонники прозападного курса, которые считают, что отказ от реваншизма поможет Армении выйти из изоляции и наладить отношения с соседями. Премьер-министр также получил поддержку со стороны некоторых либеральных кругов, призывающих сосредоточиться на экономическом развитии и стабилизации страны.

Азербайджан положительно воспринял заявление Пашиняна, расценив его как важный шаг к урегулированию конфликта и признанию территориальной целостности страны.

Турция также приветствовала заявление премьер-министра, назвав его "знаковым шагом к региональному миру".

Россия, традиционный союзник Армении, отреагировала сдержанно. В Кремле отметили, что решение по территориальным вопросам является внутренним делом Еревана, однако подчеркнули важность выполнения всех договорённостей по региональной безопасности.

Франция выразила обеспокоенность тем, что отказ от "исторических земель" может привести к ослаблению позиций армянской диаспоры в вопросах культурного наследия и политического влияния.

Турция и Азербайджан: шанс на сближение

В дипломатических кругах Турции заявление Пашиняна восприняли положительно. Турецкие источники подчёркивают, что решение Пашиняна не выносить на повестку дня вопрос о геноциде создало условия для продолжения диалога.

Процесс нормализации отношений между Турцией и Арменией начался ещё в 2021 году. С тех пор Пашинян и Эрдоган дважды встречались лично, а в 2023 году Пашинян прибыл в Анкару на церемонию инаугурации Эрдогана, что стало знаковым событием в контексте десятилетий вражды.

Турецкая сторона заявляет, что готова продолжать процесс нормализации "без предварительных условий", что включает в себя открытие границ и установление дипломатических отношений.

Изменение Конституции: риск или шанс для Армении

Армянская Конституция содержит положения, которые не только закрепляют определённые внешнеполитические цели страны, но и фактически выражают территориальные претензии к соседним государствам - Турции и Азербайджану. Эти положения формируют серьёзные препятствия для нормализации отношений в регионе и противоречат международным принципам, включая уважение территориальной целостности государств.

Один из ключевых аспектов армянской Конституции - её преамбула, где закреплено обязательство государства добиваться международного признания событий 1915 года как геноцида. Этот пункт на протяжении многих лет использовался Арменией в качестве внешнеполитического инструмента давления на Турцию и как идеологическая основа для воспитания националистических настроений внутри страны.

Кроме того, в Конституции Армении отсутствует чёткое признание границ Турции в их международно признанном формате. Несмотря на существующий Карсский договор 1921 года, который закрепил границу между Турцией и Арменией и был признан международным сообществом, Ереван до сих пор не закрепил этот факт на законодательном уровне. Такое юридическое упущение носит намеренный характер, так как националистические круги в Армении рассматривают ряд территорий на востоке Турции как "исторически армянские земли". Это напрямую противоречит принципу территориальной целостности государств, закреплённому в Уставе ООН (статья 2, пункт 4) и Заключительном акте ОБСЕ (1975), который подчёркивает недопустимость пересмотра границ силовым путём.

Герб Армении и символическая экспансия

Особое место в контексте армянских территориальных амбиций занимает государственный герб Армении. На нём изображена гора Агрыдаг (в турецком названии), которую армяне называют "Арарат". Эта гора находится на территории Турции, а её изображение на гербе Армении противоречит нормам международного права, поскольку символизирует территориальные притязания.

Гора Агрыдаг располагается на территории турецкой провинции Ыгдыр, вблизи границы с Арменией. Этот регион входит в состав Турции согласно упомянутому выше Карсскому договору, который был подписан между Турцией и РСФСР при участии Армении, Грузии и Азербайджана. Этот договор окончательно закрепил границы Турции с Арменией и другими закавказскими государствами. Несмотря на это, Армения использует изображение Агрыдага в своей государственной символике, что в политико-правовой практике воспринимается как выражение территориальных претензий.

Такой подход противоречит Конвенции о специальных миссиях 1969 года, которая запрещает использование государственных символов для демонстрации территориальных амбиций. Подобное символическое присвоение историко-географического объекта другого государства нередко рассматривается как форма провокации, что негативно сказывается на международных отношениях.

Турция неоднократно заявляла протесты против использования Агрыдага в символике Армении. Анкара расценивает это как посягательство на территориальную целостность Турции и как препятствие на пути нормализации двусторонних отношений. Более того, Турция отстаивает свою позицию, опираясь на Договор о дружбе между Турцией и СССР 1921 года и на современные международно-правовые нормы.

Анкара также подчёркивает, что отказ Армении признать существующие границы мешает установлению дипломатических связей. На протяжении многих лет Турция выдвигала условие о признании Карсского договора и отказе от территориальных претензий как основу для нормализации отношений. Однако значительная часть армянского общества, особенно националистически настроенные круги, выступает категорически против таких шагов.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в последние годы неоднократно заявлял о необходимости пересмотра армянской Конституции. В частности, он поднимал вопрос об исключении пункта о международном признании событий 1915 года как геноцида. Такой шаг рассматривается как важный сигнал в сторону Турции, поскольку позволит начать более продуктивный диалог по вопросам нормализации отношений и открытия границ.

Исключение пункта о геноциде могло бы также стать важным сигналом для западных стран о стремлении Пашиняна выстраивать новую внешнеполитическую стратегию, более ориентированную на сближение с Западом и отказ от националистической риторики прошлого. Однако этот шаг может привести к острому внутриполитическому кризису в Армении, где сильны позиции радикальных групп и консервативных кругов, активно выступающих за сохранение данного пункта в Конституции.

Кроме того, вопрос с гербом Армении остаётся крайне чувствительным. Для значительной части армянского общества гора "Арарат" (Агрыдаг) является важным элементом национальной идентичности, что значительно усложняет перспективы исключения её изображения из государственной символики.

Армянская Конституция и государственная символика содержат элементы, которые прямо или косвенно закрепляют территориальные претензии к Турции и Азербайджану. Эти положения противоречат международному праву и создают препятствия для устойчивого мира и стабильности в регионе.

Намерение Пашиняна пересмотреть Конституцию, в том числе исключить пункт о признании геноцида, может стать важным шагом на пути нормализации армяно-турецких отношений. Однако в условиях значительного влияния националистических сил внутри страны такой шаг чреват серьёзными внутриполитическими последствиями, включая массовые протесты и политическую нестабильность.

Изменение Конституции и отказ от территориальных амбиций стали бы важным шагом для Армении на пути к стабильному развитию и выстраиванию добрососедских отношений с соседними странами.

Что ждёт Армению?

Пашинян оказался перед выбором, который определит судьбу не только его политической карьеры, но и самого армянского государства. Долгие годы Армения жила в плену иллюзий, мифов о "великих утраченных землях" и абсурдных территориальных амбициях. Эта политика лишь усилила изоляцию страны, превратив её в замкнутый, ослабленный анклав, отрезанный от ключевых экономических потоков региона.

Теперь у Еревана появился шанс вырваться из этого порочного круга. Открытие границ с Турцией и нормализация отношений с Азербайджаном могут стать тем самым спасительным шагом, который выведет Армению из тупика. Анкара и Баку готовы предложить Еревану не просто мир, но и новую модель взаимодействия - путь к экономическому сотрудничеству, интеграции в региональные проекты и, как следствие, к стабильности и процветанию.

Но на пути к этому стоят силы, которые живут прошлым. Влиятельная армянская диаспора на Западе, зацикленная на политике ненависти и исторической жажде мести, продолжает навязывать Еревану сценарий конфронтации. Внутри самой Армении консервативные круги всё ещё мечтают о реванше, о возвращении к идеям "Великой Армении" - идеям, которые давно стали символом политической утопии и саморазрушения.

Если Пашинян действительно хочет построить "Настоящую Армению" - страну, которая живёт не мифами, а реальностью, ему предстоит решительный шаг. Этот шаг потребует мужества - отказаться от деструктивных иллюзий прошлого, отвергнуть политику вечной вражды и встать на путь диалога, примирения и сотрудничества. Только так Армения сможет перестать быть геополитическим изгоем и стать полноправным участником новых региональных процессов.

Выбор за Пашиняном. Будущее Армении либо окажется в заложниках у фантомных амбиций, либо наконец освободится от оков прошлого. И если он решится на этот шаг, путь к процветанию окажется не в поиске врагов, а в обретении союзников - в лице Турции и Азербайджана.