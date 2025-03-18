Трамп и Путин проводят телефонный разговор

Президенты США и России - Дональд Трамп и Владимир Путин в эти минуты проводят телефонный разговор.

Как сообщает Day.Az, об этом написал заместитель руководителя аппарата Белого дома Дэн Скавино в соцсети X.

"Президент Трамп в данный момент находится в Овальном кабинете и с 10:00 по восточному времени ведет переговоры с Президентом России Владимиром Путиным. Разговор проходит успешно и все еще продолжается", - написал он.

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