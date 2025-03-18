https://news.day.az/world/1738284.html Трамп и Путин проводят телефонный разговор Президенты США и России - Дональд Трамп и Владимир Путин в эти минуты проводят телефонный разговор. Как сообщает Day.Az, об этом написал заместитель руководителя аппарата Белого дома Дэн Скавино в соцсети X.
Трамп и Путин проводят телефонный разговор
Президенты США и России - Дональд Трамп и Владимир Путин в эти минуты проводят телефонный разговор.
Как сообщает Day.Az, об этом написал заместитель руководителя аппарата Белого дома Дэн Скавино в соцсети X.
"Президент Трамп в данный момент находится в Овальном кабинете и с 10:00 по восточному времени ведет переговоры с Президентом России Владимиром Путиным. Разговор проходит успешно и все еще продолжается", - написал он.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре