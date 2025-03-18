https://news.day.az/world/1738322.html Момент удара молнии по автомобилям попал на видеорегистратор - ВИДЕО В США видеорегистратор снял молнию, которая ударила около машин. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Представляем вашему вниманию данное видео:
Момент удара молнии по автомобилям попал на видеорегистратор - ВИДЕО
В США видеорегистратор снял молнию, которая ударила около машин.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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