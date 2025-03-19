Задержан Экрем Имамоглу

Мэр Стамбула Экрем Имамоглу задержан по обвинению в руководстве преступной организацией, связях с PKK, коррупции и ряде других преступлений.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на NTV, в его доме был проведен обыск, после чего он был доставлен на медицинское обследование.

По данным Генпрокуратуры Стамбула, Имамоглу и другие фигуранты дела подозреваются в злоупотреблении должностными полномочиями, взяточничестве, мошенничестве, незаконном получении персональных данных и фальсификации результатов тендеров. Вместе с ним задержаны его помощник Мурат Онгюн, несколько глав муниципалитетов и еще около 100 человек.

Кроме того, недавно Стамбульский университет аннулировал диплом Имамоглу после запроса прокуратуры. Сообщается, что он переводился в этот вуз с университета на Северном Кипре, который на тот момент не имел официального признания.

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