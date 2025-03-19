В Иране упразднят полицию нравов

В Иране будет упразднена деятельность полиции нравов в рамках нового закона о ношении хиджаба женщинами.

Как передает Day.Az, об этом заявил спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф.

"В новом законе о хиджабе полностью исключена роль полиции нравов", - написал Галибаф в социальной сети Х.

Закон, о котором идет речь, был принят иранским парламентом осенью прошлого года. Его цель - "поддержка семей через поощрение культуры целомудрия и хиджаба" и введение обязательного ношения хиджаба в стране.

Документ вызвал резкую критику в ООН, где его назвали "формой гендерного апартеида". Спустя два месяца Высший совет национальной безопасности Ирана приостановил процесс принятия закона для устранения неопределенностей.