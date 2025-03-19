В Иране упразднят полицию нравов
В Иране будет упразднена деятельность полиции нравов в рамках нового закона о ношении хиджаба женщинами.
Как передает Day.Az, об этом заявил спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф.
"В новом законе о хиджабе полностью исключена роль полиции нравов", - написал Галибаф в социальной сети Х.
Закон, о котором идет речь, был принят иранским парламентом осенью прошлого года. Его цель - "поддержка семей через поощрение культуры целомудрия и хиджаба" и введение обязательного ношения хиджаба в стране.
Документ вызвал резкую критику в ООН, где его назвали "формой гендерного апартеида". Спустя два месяца Высший совет национальной безопасности Ирана приостановил процесс принятия закона для устранения неопределенностей.
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