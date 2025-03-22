В Таиланде перевернулся автобус с туристами

На Пхукете автобус с 35 российскими туристами попал в ДТП, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В автобусе, попавшем в ДТП, находились 35 российских туристов. Четверо из них получили легкие травмы и были доставлены в больницу для обследования. На настоящий момент все они уже выписаны из больницы.

Авария произошла в районе пляжей Камала и Патонг. Судя по видео с места события, автобус ехал на большой скорости и не вписался в поворот. По словам очевидцев, у транспорта могли отказать тормоза.