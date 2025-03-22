https://news.day.az/world/1739223.html В Таиланде перевернулся автобус с туристами - ВИДЕО На Пхукете автобус с 35 российскими туристами попал в ДТП, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. В автобусе, попавшем в ДТП, находились 35 российских туристов. Четверо из них получили легкие травмы и были доставлены в больницу для обследования. На настоящий момент все они уже выписаны из больницы.
В Таиланде перевернулся автобус с туристами - ВИДЕО
На Пхукете автобус с 35 российскими туристами попал в ДТП, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
В автобусе, попавшем в ДТП, находились 35 российских туристов. Четверо из них получили легкие травмы и были доставлены в больницу для обследования. На настоящий момент все они уже выписаны из больницы.
Авария произошла в районе пляжей Камала и Патонг. Судя по видео с места события, автобус ехал на большой скорости и не вписался в поворот. По словам очевидцев, у транспорта могли отказать тормоза.
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