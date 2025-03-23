https://news.day.az/world/1739356.html SpaceX может получить многомиллиардные контракты Компания SpaceX, которая принадлежит американскому предпринимателю Илону Маску, планирует получить многомиллиардные государственные контракты, благодаря его роли в Белом доме. Об этом пишет газета The New York Times, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
SpaceX может получить многомиллиардные контракты
Компания SpaceX, которая принадлежит американскому предпринимателю Илону Маску, планирует получить многомиллиардные государственные контракты, благодаря его роли в Белом доме. Об этом пишет газета The New York Times, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"SpaceX предпринимает усилия по заключению новых многомиллиардных государственных контрактов в ряде направлений деятельности правительства", - говорится в сообщении.
На сегодняшний день у SpaceX есть не менее четырех запросов на рассмотрении Федерального управления гражданской авиации (FAA) на строительство стартовых площадок.
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