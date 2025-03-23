SpaceX может получить многомиллиардные контракты

Компания SpaceX, которая принадлежит американскому предпринимателю Илону Маску, планирует получить многомиллиардные государственные контракты, благодаря его роли в Белом доме. Об этом пишет газета The New York Times, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"SpaceX предпринимает усилия по заключению новых многомиллиардных государственных контрактов в ряде направлений деятельности правительства", - говорится в сообщении.

На сегодняшний день у SpaceX есть не менее четырех запросов на рассмотрении Федерального управления гражданской авиации (FAA) на строительство стартовых площадок.