https://news.day.az/world/1739530.html Геомагнитная буря расширила горизонты для любителей полярного сияния - ФОТО - ВИДЕО Геомагнитная буря традиционно расширила зону наблюдений полярного сияния. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. На фото и видео жители России делятся наблюдениями полярного сияния в своих регионах прошедшей ночью.
Геомагнитная буря расширила горизонты для любителей полярного сияния - ФОТО - ВИДЕО
Геомагнитная буря традиционно расширила зону наблюдений полярного сияния.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
На фото и видео жители России делятся наблюдениями полярного сияния в своих регионах прошедшей ночью.
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