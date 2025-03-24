Геомагнитная буря расширила горизонты для любителей полярного сияния

Геомагнитная буря традиционно расширила зону наблюдений полярного сияния.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

На фото и видео жители России делятся наблюдениями полярного сияния в своих регионах прошедшей ночью.