https://news.day.az/world/1739667.html Мощный взрыв в Махачкале, есть пострадавшие - ВИДЕО В Махачкале в одной из квартир многоэтажного дома произошел мощный взрыв. Как сообщает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, по предварительным данным, причиной происшествия стал взрыв газа. Два человека получили ранения и были госпитализированы. Согласно распространенным видеокадрам, повреждены несколько квартир.
Мощный взрыв в Махачкале, есть пострадавшие - ВИДЕО
В Махачкале в одной из квартир многоэтажного дома произошел мощный взрыв.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, по предварительным данным, причиной происшествия стал взрыв газа.
Два человека получили ранения и были госпитализированы.
Согласно распространенным видеокадрам, повреждены несколько квартир. Из-за взрывной волны выбиты окна в соседних домах, повреждены припаркованные во дворе автомобили.
В связи с инцидентом прокуратура Дагестана начала расследование.
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