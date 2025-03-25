Мощный взрыв в Махачкале, есть пострадавшие

В Махачкале в одной из квартир многоэтажного дома произошел мощный взрыв.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, по предварительным данным, причиной происшествия стал взрыв газа.

Два человека получили ранения и были госпитализированы.

Согласно распространенным видеокадрам, повреждены несколько квартир. Из-за взрывной волны выбиты окна в соседних домах, повреждены припаркованные во дворе автомобили.

В связи с инцидентом прокуратура Дагестана начала расследование.