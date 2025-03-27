Чехия частично закроет границу с этой страной

Чехия с полуночи в четверг закрывает некоторые контрольно-пропускные пункты на границе со Словакией в связи со вспышкой ящура в соседней стране. Об этом сообщает ЧТК со ссылкой на пресс-службу МВД, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ограничения на границе со Словакией будут введены с полуночи на четверг, 27 марта.

Грузоперевозки на чешско-словацкой границе будут производиться на четырех контрольно-пропускных пунктах с обязательным использованием дезинфицирующих материалов. Также чешская сторона временно запретила импорт сельскохозяйственного скота из Словакии, говорится в публикации.