https://news.day.az/world/1740030.html Чехия частично закроет границу с этой страной Чехия с полуночи в четверг закрывает некоторые контрольно-пропускные пункты на границе со Словакией в связи со вспышкой ящура в соседней стране. Об этом сообщает ЧТК со ссылкой на пресс-службу МВД, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. Ограничения на границе со Словакией будут введены с полуночи на четверг, 27 марта.
Чехия частично закроет границу с этой страной
Чехия с полуночи в четверг закрывает некоторые контрольно-пропускные пункты на границе со Словакией в связи со вспышкой ящура в соседней стране. Об этом сообщает ЧТК со ссылкой на пресс-службу МВД, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Ограничения на границе со Словакией будут введены с полуночи на четверг, 27 марта.
Грузоперевозки на чешско-словацкой границе будут производиться на четырех контрольно-пропускных пунктах с обязательным использованием дезинфицирующих материалов. Также чешская сторона временно запретила импорт сельскохозяйственного скота из Словакии, говорится в публикации.
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