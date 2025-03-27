Армения начала переговоры о замещении российского газа

Власти Армении договариваются с Туркменистаном о поставках газа с помощью Ирана.

Как передает Day.Az, об этом во время заседания межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству стран заявил советник главы правительства республики Арташес Туманян, сообщают армянские СМИ.

Речь идет о своповой схеме, то есть физически туркменский природный газ пойдет в Иран, а иранское топливо на своей границе в таком же объеме получит Армения. По словам чиновника, Тегеран готов участвовать в соглашении, обсуждение со среднеазиатской республикой продолжается, стороны пока не пришли к общему мнению по поводу цены.

Ереван рассчитывает получать от 600 миллионов до миллиардов кубометров в год. Поставки поспособствуют частичному замещению российского газа, поскольку в настоящее время "Газпром" является монопольным поставщиком топлива для армянских потребителей.

Определенный объем газа Армения получает из Ирана, однако, в соответствии с условиями договора, он полностью расходуется на выработку электроэнергии, которую поставляют в обратном направлении.