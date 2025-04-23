https://news.day.az/world/1746979.html Растет число жертв от алкоголя в Анкаре До 105 увеличилось число умерших за два месяца после употребления контрафактного алкоголя в Анкаре. Как передает Day.Az, об этом сообщила прокуратура города. "Число умерших в Анкаре за последние два месяца в результате употребления поддельного алкоголя возросло до 105.
Растет число жертв от алкоголя в Анкаре
До 105 увеличилось число умерших за два месяца после употребления контрафактного алкоголя в Анкаре.
Как передает Day.Az, об этом сообщила прокуратура города.
"Число умерших в Анкаре за последние два месяца в результате употребления поддельного алкоголя возросло до 105. В рамках расследования, проводимого прокуратурой, арестованы 43 человека, 50 подозреваемых освобождены из-под стражи и переведены под судебный контроль", - проинформировало надзорное ведомство.
По его данным, 29 человек, отравившихся контрафактным спиртным, проходят лечение в медучреждениях Анкары. Ранее сообщалось о 81 летальном исходе.
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