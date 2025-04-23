https://news.day.az/world/1747213.html Взрыв и пожар в Москва-Сити - ВИДЕО Пожар возник у торгового центра "Афимолл" в Москва-Сити. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. На территории загорелась машина, сообщили в МЧС. Возгоранию автомобиля предшествовал взрыв. Водители пытаются эвакуировать свои автомобили с паркингов центра.
Взрыв и пожар в Москва-Сити - ВИДЕО
Пожар возник у торгового центра "Афимолл" в Москва-Сити.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
На территории загорелась машина, сообщили в МЧС. Возгоранию автомобиля предшествовал взрыв. Водители пытаются эвакуировать свои автомобили с паркингов центра.
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