Взрыв и пожар в Москва-Сити

Пожар возник у торгового центра "Афимолл" в Москва-Сити.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

На территории загорелась машина, сообщили в МЧС. Возгоранию автомобиля предшествовал взрыв. Водители пытаются эвакуировать свои автомобили с паркингов центра.