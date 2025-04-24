США заявили о сдерживании Китая по всему миру

Соединенные Штаты осуществляют сдерживание Китая по всему миру, в том числе с помощью сил союзников и партнеров Вашингтона. Об этом заявил американский министр обороны Пит Хегсет, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы сдерживаем коммунистический Китай в Индо-Тихоокеанском регионе и по всему миру, - сказал он, выступая в Колледже Сухопутных войск США в Карлайле (штат Пенсильвания). - Для того, чтобы нести мир в этот регион, мы продвигаем региональные силы, поддерживаем союзников и партнеров, они преумножают наши силы, если повышают свой [военный] потенциал".

По словам Хегсета, в ходе встреч представителей США с лидерами стран, которые хотят сотрудничать с Вашингтоном, встает вопрос о выборе одного из двух вариантов "либо быть вместе с американцами, либо с коммунистическим Китаем". Подобная постановка вопроса, добавил шеф Пентагона, особенно остро стоит в Индо-Тихоокеанском регионе.