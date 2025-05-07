Индия наносит удары по гражданским объектам в Пакистане

Индия нанесла удары по нескольким гражданским объектам, включая мечети, на территории Пакистана и Азад Кашмира.

Как сообщил Day.Az дипломатический источник в Исламабаде, индийские военно-воздушные силы выпустили по Пакистану ракеты дальнего радиуса действия.

"По предварительным данным, один ребенок погиб, несколько мирных жителей, в том числе женщины, получили ранения. Некоторые из пострадавших находятся в критическом состоянии. Мы примем надлежащие и решительные меры в ответ на это нападение", - заявил источник.

Напомним, что Индия уже нанесла ракетные удары по трем городам Пакистана. Под удар попали Бахавалпур в провинции Пенджаб, а также два города в Азад Кашмире - Котли и Музаффарабад.

Ранее Пакистан объявил о закрытии своего воздушного пространства для всех рейсов на 48 часов.