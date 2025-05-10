https://news.day.az/world/1751785.html Массовые протесты в Мадриде - ВИДЕО В Мадриде прошли протесты за отставку премьер-министра Испании Педро Санчеса. Об этом сообщает El Pais, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. "25 тысяч человек собрались в полдень в эту субботу на площади Колумба в Мадриде", - говорится в публикации.
Массовые протесты в Мадриде - ВИДЕО
В Мадриде прошли протесты за отставку премьер-министра Испании Педро Санчеса. Об этом сообщает El Pais, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"25 тысяч человек собрались в полдень в эту субботу на площади Колумба в Мадриде", - говорится в публикации.
Участники акции размахивали флагами Испании и несли баннеры, на которых премьера называли предателем. Митингующие также призывали посадить политика в тюрьму за действия правительства во время наводнений в Валенсии.
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