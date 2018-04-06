Facebook удалил переписку Марка Цукерберга

В соцсети Facebook начала пропадать переписка пользователей с Марком Цукербергом. Сообщения в мессенджере начали удалять в целях корпоративной безопасности, сообщает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

По данным портала TechCrunch, несколько пользователей Facebook, которые ранее переписывались с основателем соцсети Марком Цукербергом, заявили, что его сообщения исчезли. При этом их послания из переписки остались нетронутыми.

Аргументировали это правилами платформы, которые были введены в 2014 году. Согласно им ограничивается период хранения личных сообщений основателя компании.

Ранее уже сообщалось, что Facebook вводит новые ограничения из-за скандала с утечкой данных. Для приложений будет запрещен доступ к информации, которая касается религиозных и политических взглядов пользователей.

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