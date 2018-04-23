Свыше 100 отставных генералов США высказались против утверждения главой ЦРУ Джины Хэспел
Сто восемь американских генералов и адмиралов в отставке призвали в понедельник Сенат Конгресса США отвергнуть выдвинутую президентом Дональдом Трампом кандидатуру на пост директора ЦРУ Джины Хэспел. Они направили письмо сенаторам, в котором выразили свое "беспокойство" по поводу участия Хэспел в "программах допросов с пристрастием", иначе - в пытках в то время, когда она руководила одной из тайных тюрем ЦРУ в Таиланде, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Мы отвергаем усилия оправдать ее действия, связанные с пытками задержанных, тем, что она "выполняла приказ", или тем, что теракты 11 сентября 2001 года (совершены боевиками запрещенной в РФ группировки "Аль-Каида" в Нью-Йорке и Вашингтоне с использованием захваченных авиалайнеров, в результате погибли 3,5 тыс. человек - прим. ТАСС) служат оправданием незаконного и неэтичного поведения", - подчеркнули авторы письма. Выдержки из него привели сразу несколько местных газет.
По их словам, законодатели должны провести тщательное расследование причастности Хэспел к "задержанию подозреваемых в терроризме лиц и программам пыток" и, "если будет выяснено, что она играла какую-либо роль в проведении пыток, отдавала приказы пытать или была причастна к уничтожению свидетельств таких действий, то мы призываем отвергнуть ее кандидатуру". Слушания в спецкомитете по разведке Сената, на которых будет рассматриваться кандидатура Хэспел, назначены на 9 мая.
Трамп 13 марта объявил о решении отправить в отставку госсекретаря Рекса Тиллерсона и назначить главой внешнеполитического ведомства Майкла Помпео, нынешнего директора ЦРУ. Его, в свою очередь, должна будет сменить Хэспел, в настоящее время первый заместитель Помпео, кадровый разведчик с более чем 30-летним стажем.
Сразу после этого объявления Трампа газета "Нью-Йорк таймс" сообщила, что Хэспел в 2002 году надзирала в тайной тюрьме ЦРУ в Таиланде за пытками подозреваемых в терроризме Абу Зубайда и Абдеррахима ан-Нашири. Причем Абу Зубайда в течение месяца 83 раза подвергали пытке, имитирующей утопление, а также неоднократно били головой о стену. Видеозаписи этих допросов хранились в сейфе в резидентуре ЦРУ в Таиланде вплоть до 2005 года. Хэспел к тому времени уже была переведена в центральный аппарат разведведомства в Лэнгли и, как отметила "Нью-Йорк таймс", ее подпись стояла на распоряжении об уничтожении всех видеозаписей жестоких допросов.
Власти США впоследствии проводили уголовное расследование по факту уничтожения этих пленок, но никаких обвинений выдвинуто не было.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!