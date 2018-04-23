Свыше 100 отставных генералов США высказались против утверждения главой ЦРУ Джины Хэспел

Сто восемь американских генералов и адмиралов в отставке призвали в понедельник Сенат Конгресса США отвергнуть выдвинутую президентом Дональдом Трампом кандидатуру на пост директора ЦРУ Джины Хэспел. Они направили письмо сенаторам, в котором выразили свое "беспокойство" по поводу участия Хэспел в "программах допросов с пристрастием", иначе - в пытках в то время, когда она руководила одной из тайных тюрем ЦРУ в Таиланде, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы отвергаем усилия оправдать ее действия, связанные с пытками задержанных, тем, что она "выполняла приказ", или тем, что теракты 11 сентября 2001 года (совершены боевиками запрещенной в РФ группировки "Аль-Каида" в Нью-Йорке и Вашингтоне с использованием захваченных авиалайнеров, в результате погибли 3,5 тыс. человек - прим. ТАСС) служат оправданием незаконного и неэтичного поведения", - подчеркнули авторы письма. Выдержки из него привели сразу несколько местных газет.

По их словам, законодатели должны провести тщательное расследование причастности Хэспел к "задержанию подозреваемых в терроризме лиц и программам пыток" и, "если будет выяснено, что она играла какую-либо роль в проведении пыток, отдавала приказы пытать или была причастна к уничтожению свидетельств таких действий, то мы призываем отвергнуть ее кандидатуру". Слушания в спецкомитете по разведке Сената, на которых будет рассматриваться кандидатура Хэспел, назначены на 9 мая.

Трамп 13 марта объявил о решении отправить в отставку госсекретаря Рекса Тиллерсона и назначить главой внешнеполитического ведомства Майкла Помпео, нынешнего директора ЦРУ. Его, в свою очередь, должна будет сменить Хэспел, в настоящее время первый заместитель Помпео, кадровый разведчик с более чем 30-летним стажем.

Сразу после этого объявления Трампа газета "Нью-Йорк таймс" сообщила, что Хэспел в 2002 году надзирала в тайной тюрьме ЦРУ в Таиланде за пытками подозреваемых в терроризме Абу Зубайда и Абдеррахима ан-Нашири. Причем Абу Зубайда в течение месяца 83 раза подвергали пытке, имитирующей утопление, а также неоднократно били головой о стену. Видеозаписи этих допросов хранились в сейфе в резидентуре ЦРУ в Таиланде вплоть до 2005 года. Хэспел к тому времени уже была переведена в центральный аппарат разведведомства в Лэнгли и, как отметила "Нью-Йорк таймс", ее подпись стояла на распоряжении об уничтожении всех видеозаписей жестоких допросов.

Власти США впоследствии проводили уголовное расследование по факту уничтожения этих пленок, но никаких обвинений выдвинуто не было.