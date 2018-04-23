Герцогиня Кейт и принц Уильям показали общественности новорожденного мальчика

Герцогиня Кембриджская Кэтрин (Кейт Миддлтон) и ее супруг, наследник британского престола герцог Уильям, впервые показали в понедельник широкой общественности своего новорожденного третьего ребенка, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС. Покидая больницу святой Марии в лондонском районе Паддингтон, где ранее мальчик появился на свет, они по традиции ненадолго остановились на крыльце родильного отделения.

Сделали они это дважды. Первый раз, когда супруги вышли из больницы, Кейт в красном платье держала младенца на руках, рядом с ней был Уильям. Потом они вернулись в здание и через несколько минут вышли оттуда, но ребенок лежал уже в автомобильной переноске. Уильям закрепил ее на заднем сиденье Land Rover и вместе с Кейт и охранником, сидевшим на пассажирском сиденье, уехал домой, в расположенный поблизости Кенсингтонский дворец.

В больнице Кейт провела всего полдня. О том, что у герцогини начались схватки и она поступила в больницу, сообщили около 08:20. Сам же ребенок весом 3,8 кг появился на свет в 11:01.

После того, как принц появился на свет, о его рождении вдобавок к кратким коммюнике, распространенным через Twitter, было объявлено и традиционным способом. Сначала у дверей родильного отделения глашатай в ярком костюме громко зачитал новость, а позже была издана специальная прокламация. Подписанный врачами документ с указанием времени появления на свет ребенка, его веса и пола в специальной рамке и на деревянной подставке был выставлен перед Букингемским дворцом, официальной резиденцией британских монархов.

Однако сначала по традиции с документом ознакомилась королева Елизавета II. В свои 92 года она стала прабабушкой в шестой раз.