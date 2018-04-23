Евросоюз поддержал возможность создания в Египте нефтегазового хаба

Евросоюз поддерживает возможность создания в Египте газового хаба, что может играть немаловажную роль в обеспечении энергобезопасности ЕС.

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в обновленном меморандуме о взаимопонимании для стратегического сотрудничества в области энергетики на 2018-2022 годы, подписанного в понедельник между ЕС и Египтом.

"ЕС и Египет предполагают развитие своих отношений и сотрудничества в секторе энергетики в период с 2018 до 2022 годы в ряде сфер, в том числе, в "развитии энергетического хаба", - говорится в документе.

Стороны поддерживают стремление Египта стать нефтяным и газовым хабом в Средиземноморье. "Это могло бы иметь стратегическое значение для безопасности газоснабжения Европы и способствовало бы диверсификации поставок газа в ЕС", - говорится в документе.

Речь идет, в том числе, о возможности предоставления технической поддержки в создании хаба. Не исключена и возможность оценки "вариантов и условий для финансирования" инфраструктурных проектов из фондов ЕС, свидетельствует текст меморандума.

"Евросоюз стремится поддерживать Египет в мобилизации необходимых международных финансовых ресурсов для создания энергетического хаба", - отмечается в документе. Меморандум предполагает возможность формирования дорожной карты для развития страны как средиземноморского нефтегазового хаба.

Ранее еврокомиссар по энергетике и климату Мигель Ариас Каньете отмечал, что Еврокомиссия работает над тем, чтобы сделать доступными для ЕС значительные газовые ресурсы, открытые в Средиземноморье. ЕК стремится расширять источники энергоносителей для Евросоюза, в том числе, импортные. Тем самым Евросоюз хочет сократить свою зависимость от основного поставщика "голубого топлива" - России.