"Барселона" во второй раз в истории выиграла Юношескую лигу УЕФА

Футболисты испанской "Барселоны" разгромили английский "Челси" в финале Юношеской лиги УЕФА сезона-2017/18, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня. Финальная встреча прошла в понедельник в швейцарском Ньоне и завершилась со счетом 3:0 в пользу "Барселоны", в составе которой дубль оформил Алехандро Маркес (33-я, 52-я минуты), еще один гол забил Абель Руис (90+2).

Челси U-19 - Барселона U-19 - 0:3

Голы: Мендес (32, 51), Абель Руис (90)

"Челси U-19": Камминг, Геи (Макикран, 58), Грант, Джеймс, Стерлинг, Маккормик, Фамилио-Кастильо, Хадсон-Одои, Сент-Клэр, Мэддокс (Лэмпти, 73), Редан (Браун, 67).

"Барселона U-19": Пенья, Мингеса, Миранда, Морей, Брандарис, Пуч (Марти Вила, 90), Хандро Орельяна (Морер, 74), Кольядо, Мендес (Гильем Жайме, 80), Абель Руис, Карлес Перес.

Предупреждения: Стерлинг (28), Мингеса (35), Джеймс (42), Хандро Орельяна (60), Пенья (82), Миранда (86), Морей (90).

"Барселона" ранее побеждала в турнире, который проводится с 2013 года, в сезоне-2013/14. "Челси" выигрывал лигу в сезонах 2014/15 и 2015/16 годов.

Накануне "Барселона" выиграла Кубок Испании и установила новый рекорд. Вместе с клубом новое достижение на свой счет записал Лионель Месси.