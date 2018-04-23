В Торонто микроавтобус наехал на толпу людей - ОБНОВЛЕНО

23:56

Канадская радиостанция Newstalk 1010 сообщила, что пять человек погибли в результате наезда микроавтобуса на пешеходов в Торонто, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Newstalk 1010 подтвердила, что пять человек погибли в результате наезда микроавтобуса рядом с Йонг и Финч", - сообщается в Twitter радиостанции.

​Ранее местная полиция сообщала, что микроавтобус наехал на пешеходов на углу Йонг-стрит и Финч-авеню в Торонто. Сообщалось, что в результате инцидента пострадали от восьми до десяти человек. Водитель микроавтобуса задержан.

В Торонто с 21 по 23 апреля проходит министерская встреча "Большой семерки".

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22:14

Микроавтобус наехал на пешеходов в канадском Торонто, пострадали до 10 человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила в верифицированном аккаунте в Twitter местная полиция.

"Белый микроавтобус наехал на многочисленных пешеходов на углу Йонг-стрит и Финч... Тяжесть ранений неизвестна, вероятно, 8-10 человек пострадали", - сообщила полиция.

Район происшествия перекрыт, уточнили в полиции.

В Торонто с 21 по 23 апреля проходит министерская встреча "Большой семерки".