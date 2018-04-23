Американский суд отказал животным в авторских правах на селфи

Апелляционный суд США постановил в понедельник, 23 апреля, что более не будет рассматривать иски о наличии авторских прав у животных.Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Associated Press.

9-й окружной апелляционный суд США поддержал решение нижестоящего суда, согласно которому авторские права не могут принадлежать животным. Таким образом, суд встал на сторону британского фотографа Дэвида Слейтера, с использованием камеры которого обезьяна сделала свое селфи.

История началась 7 лет назад, когда фотограф отправился на съемки в Индонезию. Там ему пришла в голову идея отдать камеру обезьянам, которые сделали целую серию кадров. На одном из них запечатлен улыбающийся павиан по кличке Наруто. После того, как снимки попали в сеть, фотограф потребовал их убрать, однако пользователи отказались это сделать, так как посчитали, что авторство снимков принадлежит обезьяне.