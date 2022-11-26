Porsche превратила настоящий 911 в детскую игрушку

В Художественном музее Переса в Майами с 29 ноября по 3 декабря можно будет увидеть крайне необычный вариант Porsche 911 - немецкий автопроизводитель совместно с шотландским художником Крисом Лабруем создал скульптуру "Большая мечта", которая стала частью масштабной инициативы Porsche "Искусство мечты", передает Day.Az со ссылкой на motor.ru. Творение современного художника призвано пробудить в каждом взрослом его внутреннего ребёнка, который повзрослел, а вместе с ним выросли и его любимые игрушечные машинки.

Неординарная скульптура представляет собой частично погруженную в пляжный песок фигуру гигантского жёлтого человечка в гоночном шлеме, который в своей руке держит самый настоящий Porsche 911 Carrera 4S. Белый спорткар на фоне большой фигуры выглядит как игрушка и призывает взрослых людей продолжать мечтать.

"Porsche воплощает в себе исполнение мечты. С нашей инициативой "Искусство мечты" мы хотим вдохновить людей делать именно это - мечтать. Мы также хотим поддерживать художников и делать их выдающиеся работы доступными для публики. Лучший в США способ связаться с сообществом художников и дизайнеров - посетить Неделю искусств в Майами, когда творческое сердце мира бьётся во Флориде", - заявил директор по маркетингу Porsche Роберт Адер.

Проект "Искусство мечты" стартовал в октябре 2021 года, когда французский художник Сирил Ланселин в Париже создал инсталляцию "Вспомни свои мечты", которая затем экспонировалась в Сингапуре, а вторым проектом в июне 2022 года стала инсталляция "Везде" немецкого художника Руби Барбер на Неделе дизайна в Милане.