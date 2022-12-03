Bentley показала первый серийный Batur

Летом 2022 года, вслед за открытым спорткаром Bentley Mulliner Bacalar, который возродил традицию производства эксклюзивных моделей с уникальными кузовами, британский автопроизводитель представил новую машину ручной работы - купе Bentley Mulliner Batur, передает Day.Az со ссылкой на motor.ru. Самый мощный серийный автомобиль марки будет выпущен тиражом в 18 единиц и под конец года "нулевой" экземпляр вышел на ходовые испытания на дорогах общего пользования. Заявлено, что таким проверкам подвергнут два предсерийных образца Bentley Mulliner Bacalar.

Как отмечает марка, более 100 недель разработки автомобиля дополняют свыше 58 недель тестов в реальных дорожных условиях, по ходу которых будут проведены 120 различных испытаний. В ходе тестов пройдёт проверка как технических характеристик машины, так и оценка качества её сборки, а также поведение материалов.

Окрашенный в цвет Purple Sector "нулевой" автомобиль проедет более 2500 километров по Европе, чтобы сымитировать реальные условия эксплуатации. Маршрут будет включать в себя Германию, Италию, Францию ​​​​и Испанию, прежде чем прототип окажется на закрытом полигоне, где будут проведены высокоскоростные испытания.

На полигоне машину ждёт 7-недельная программа тестов в разных условиях и режимах, за которой последует ещё 7500 километров поездок в реальных условиях, а затем начнутся тесты на соответствие экологическим стандартам. Обещано, что прототип менее чем за четыре недели автомобиль выдержит 600 часов солнечной нагрузки, что эквивалентно пяти годам в пустыне Аризоны.

Как подчёркивает Bentley, это особенно важно для новых экологически чистых материалов, используемых в наружных компонентах в качестве альтернативы углеродному волокну. Всего же перед поставкой первого Bentley Mulliner Bacalar клиенту более 810 уникальных деталей пройдут 160 недель испытаний и разработок. Все автомобили уже проданы и для них разработаны эксклюзивные схемы оформления кузова и салона, которые заводские специалисты подготовили на основе пожеланий покупателей.