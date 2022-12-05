Автомобили Aurus получат специальные высокопрочные шины

На заводе Aurus в "Алабуге" шинный комплекс KAMA TYRES представил свои разработки для российских автомобилей премиум-класса. Как передает Day.Az, об этом Autonews сообщила пресс-служба компании. Представители KAMA TYRES добавили, что шины уже были протестированы и успешно прошли все испытания.

Производитель специально для автомобилей Aurus разработал зимнюю и летнюю резину. Речь идет о шинах 255/55R20 110W с летним рисунком протектора, а также о шипованной резине с той же размерностью. По данным компании, покрышки выполнены из высокотехнологичных материалов и имеют широкий температурный диапазон использования.

В KAMA TYRES отметили, что специальные армирующие материалы обеспечат безопасную и комфортную эксплуатацию на всех видах дорожного покрытия.

Ряд испытаний шин 255/55R20 с индексом 110W KAMA TYRES уже провела. Представители фирмы отметили, что резина успешно прошла часть тестов. Теперь в планах компании проверить как ведет себя шипованная резина в суровых температурных условиях, а также в условиях "европейской" зимы.