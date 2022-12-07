В Таиланде состоялся официальный запуск Tesla

Производитель электрокаров Tesla в среду официально запустил бренд в Таиланде. Мероприятие состоялось в торговом центре Siam Paragon, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Таиланд стал второй страной в Юго-Восточной Азии после Сингапура, где Tesla представлена официально. Уже в среду был открыт предварительный заказ через интернет на версии Model 3 и Model Y, которые компания планирует выпустить в первом квартале 2023 года. Стоимость автомобилей начинается от 1,75 млн батов ($50 тыс.) и от 1,95 млн батов ($55,7 тыс.) соответственно. Фирма рассчитывает открыть в Таиланде не менее 10 заправочных станций к концу 2023 года, а также сервисный центр.

Tesla официально выходит на рынок Таиланда, когда начинается высокий сезон продаж автомобилей. Компания пока не планирует организовывать местное производство и будет поставлять своим клиентам в королевстве автомобили с завода в Шанхае.