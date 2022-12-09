Tesla начала тестировать обновленный электроседан Model 3

Фотошпионы загрузили в Сеть первые снимки с испытаний электрического седана Tesla Model 3. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Car Expert. По данным интернет-портала, новая "тройка" получит изменения в кузове, а также дополнительную камеру.

Информация о том, что Tesla планирует модифицировать Model 3, появилась в конце ноября. Тогда американская компания заявила, что планирует сделать электромобиль более доступным. При сборке кузова производитель исключит некоторые компоненты, которые напрямую влияли на стоимость автомобиля. Помимо этого, производитель добавил, что обновит ряд функций, которые оказались наиболее востребованные у покупателей.

Несмотря на то что изначально Tesla не планировала сильно менять экстерьер, судя по снимкам, Model 3 может получить новый бампер, капот, оптику, а также крышку багажника. Кроме этого, в одной из фар была замечена камера. Ранее Tesla не использовала такого оборудования в своих автомобилях.

Официального объяснения от производителя пока не поступало. Пользователи считают, что камера будет отслеживать слепые зоны перед передним бампером. Существует и вторая теория: нововведение станет частью аппаратного комплекса, обеспечивающего работу системы Full Self Driving.



