Geely превратит лондонские такси в марку с широким модельным рядом

Китайский автопроизводитель Geely планирует превратить производителя традиционных лондонских такси в компанию с модельным рядом, в который войдут легковые и коммерческие автомобили. Об этом сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. Производитель лондонских такси-кэбов, компания LEVC, c 2013 года контролируется китайским автоконцерном Geely.

"Нам нужен развитый портфель продуктов. Нам нужно сделать большие инвестиции с точки зрения технологий и инфраструктуры. Geely будет последовательно инвестировать в LEVC, потому что это уникальный проект", - сообщил агентству исполнительный директор LEVC Алекс Нэн.

По словам руководителей компании, LEVC планируется превратить в крупносерийного производителя электромобилей, в модельном ряду которого будут пассажирские и коммерческие машины. Объем будущих инвестиций со стороны Geely пока не раскрывается. В настоящее время LEVC производит гибридное такси с запасом хода на электричестве в 103 км и общим запасом хода более 480 км. Стоимость такой машины - от £66 тыс.