Новый глава Rolls-Royce заявил о необходимости оптимизировать работу компании

Новый генеральный директор британской двигателестроительной корпорации Rolls-Royce Туфан Эргинбильгич заявил о необходимости оптимизации ее работы для выживания на рынке. Об этом в пятницу сообщила газета Financial Times, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В своем обращении к сотрудникам Эргинбильгич подчеркнул, что в финансовом плане она "уступает каждому ключевому конкуренту". По его словам, производительность компании "неустойчива" и находится "на уровне, [на котором] она не должна продолжать находиться", и это "никак не связано с COVID-19". Кроме этого, он назвал компанию "горящей платформой".

По данным источников газеты, приведенная Эргинбильгичем резкая оценка деятельности компании является первым этапом грядущей оптимизации ее работы, которая может быть связана с очередными сокращениями, в частности, среди "белых воротничков".

Ранее сообщалось, что Туфан Эргинбильгич, приступивший к исполнению своих обязанностей 1 января 2023 года, более 20 лет провел в BP, одной из ведущих международных нефтегазовых компаний, где последние пять лет возглавлял направление нефтепереработки и сбыта. По мнению аналитиков Deutsche bank, новый глава компании "производит впечатление крепкого профессионала, способного повысить показатели прибыльности". Это представляется особенно важным в период, когда Rolls-Royce переживает финансовые трудности, вызванные сокращением производства самолетов из-за кризиса авиаперевозок в Европе, писала тогда Financial Times.