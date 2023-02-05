Renault сократит свою долю в Nissan почти втрое

Еще осенью прошлого года сообщалось, что глава Renault Лука ди Мео и руководитель Nissan Макото Ушида проведут встречу для обсуждения будущего концерна. Уже тогда инсайдеры предполагали, что речь пойдет о сделке по сокращению доли Renault в Nissan, которая должна уравнять партнеров.

Согласно новой информации, Лука ди Мео и Макото Ушида провели онлайн-переговоры, в ходе которых было достигнуто соглашение о сокращении доли Renault в Nissan почти в три раза. Обсуждалось и инвестирование Nissan в подразделение Ampere, созданное для развития электротранспорта.

Renault-Nissan был создан в 1999 году. Последние годы неравноправное объединение служило источником напряженности, поскольку позволяло Renault усиливать участие в управлении Nissan. Японская же сторона владела лишь 15 процентами акций Renault без права голоса.

Ситуация еще больше осложнилась с арестом и последующим побегом Карлоса Гона, бывшего главы альянса. Он с 2019 года укрывается в Ливане и обвиняет японские власти в сговоре с руководством Nissan, которое противилось сближению с Renault.