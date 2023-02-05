Renault сократит свою долю в Nissan почти втрое
Renault и Nissan достигли договоренностей относительно реструктуризации альянса, в который, помимо этих двух компаний, также входит Mitsubishi. По информации Bloomberg, Renault сократит долю в Nissan почти втрое, с нынешних 43 процентов до 15. Nissan со своей стороны приобретет 15 процентов Ampere, электрического подразделения Renault. Ожидается, что официально об этом стороны объявят уже 6 февраля, передает Day.Az со ссылкой на Motor.
Еще осенью прошлого года сообщалось, что глава Renault Лука ди Мео и руководитель Nissan Макото Ушида проведут встречу для обсуждения будущего концерна. Уже тогда инсайдеры предполагали, что речь пойдет о сделке по сокращению доли Renault в Nissan, которая должна уравнять партнеров.
Согласно новой информации, Лука ди Мео и Макото Ушида провели онлайн-переговоры, в ходе которых было достигнуто соглашение о сокращении доли Renault в Nissan почти в три раза. Обсуждалось и инвестирование Nissan в подразделение Ampere, созданное для развития электротранспорта.
Renault-Nissan был создан в 1999 году. Последние годы неравноправное объединение служило источником напряженности, поскольку позволяло Renault усиливать участие в управлении Nissan. Японская же сторона владела лишь 15 процентами акций Renault без права голоса.
Ситуация еще больше осложнилась с арестом и последующим побегом Карлоса Гона, бывшего главы альянса. Он с 2019 года укрывается в Ливане и обвиняет японские власти в сговоре с руководством Nissan, которое противилось сближению с Renault.
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