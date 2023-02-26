Египет подписал соглашения с крупными мировыми автопроизводителями

Три соглашения подписал Египет с тремя крупнейшими международными группами автомобильной промышленности, заявил премьер-министр Египта Мустафа Мадбули, 22 февраля сообщает Egypt Today, передает Day.Az со ссылкой на Красная Весна.

Указано, что президент Египта поручил правительству принять меры по развитию автомобильного сектора и сокращению импорта автомобилей, которые занимает четвертое место среди других товаров по объему импорта с точки зрения стоимости.

Такие компании, как Nissan, General Motors и французская Stellantis Group в течение ближайших трех лет инвестируют в автомобильный сектор страны около $145 млн. Ежегодно указанные компании будут поставлять в среднем от 60 до 70 тысяч автомобилей.

Часть этих автомобилей будет направлена на экспорт, чтобы обеспечить твердой валютой египетское государство, в дополнение к покрытию значительной части местных потребностей.