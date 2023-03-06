Представлен новый электрический кроссовер Shenlan S7

Китайский автогигант Сhangan представил кроссовер под своим новым суббрендом Shenlan. Новинка, получившая название Shenlan S7, стала первой SUV-моделью, построенной на платформе EPA1, передает Day.Az со ссылкой на Автоновости дня.

Shenlan S7 выпускается как в гибридной, так и в полностью электрической модификации. Кроссовер выполнен в минималистичном стиле с обтекаемым кузовом и цифровым "кокпитом" внутри. Длина кузова составляет 4750 мм, ширина - 1930 мм, а высота - 1625 мм при колесной базе 2900 мм.

Гибридная версия Shenlan S7 приводится в движение бензоэлектрической силовой установкой, состоящей из 1,5-литрового атмосферного двигателя и установленного на задней оси электромотора суммарной мощностью 238 лошадиных сил. Емкость аккумулятора и запас хода кроссовера производитель не уточняет.

Ожидается, что в продажу на китайском рынке новый Сhangan Shenlan S7 поступит уже этой весной. Ближе к старту продаж производитель должен объявить комплектации, цены и полный перечень характеристик модели.