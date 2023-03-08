Renault готовит к выходу новый трехрядный кроссовер Espace

Компания Renault готовит к выходу новый трехрядный кроссовер с электрифицированными силовыми установками под названием Espace. И, чтобы подогреть интерес к предстоящей премьере, компания опубликовала очередной тизер, показав на нем одну из главных особенностей интерьера новинки, передает Day.Az со ссылкой на Автоновости дня.

Вслед за серией изображений, демонстрирующих силуэт Renault Espace, французский производитель показал на тизере интерьер нового кроссовера, а точнее, его главную "фишку" в виде огромной панорамной крыши. Это, как утверждают в Renault, будет самая большая панорамная крыша среди представленных на сегодняшний день на рынке автомобилей. Ее длина и ширина составят 133 и 84 см соответственно.

Мировая премьера совершенно нового Renault Espace запланирована на вторник, 28 марта. В этот день компания полностью рассекретит внешность кроссовера, а также озвучит его характеристики и сроки начала продаж.