У Tesla обнаружили новую проблему

Регулирующие органы США возбудили новое расследование против компании Tesla в связи с жалобами на то, что у некоторых новых автомобилей модели Y рулевое колесо может отвалиться во время их эксплуатации. Об этом пишет 9 марта агентство Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Красная Весна.

Национальное управление безопасности дорожного движения (NHTSA) заявило, что ему известно о двух инцидентах, в которых колесо отделилось от рулевой колонки, когда водители управляли внедорожниками 2023 модельного года. Предварительное расследование распространяется на 120 089 транспортных средств.

По данным управления, пострадавшие транспортные средства были доставлены владельцам без стопорного болта, удерживающего рулевое колесо.

Этот шаг NHTSA является последним в серии расследований, направленных против Tesla, ее продуктов и ее главного исполнительного директора Илона Маска, отмечает агентство. Автопроизводитель в прошлом месяце отозвал 362 758 электромобилей после того, как NHTSA заявило, что технология автоматического вождения Tesla может увеличить риск аварии.

Модель Y является ключевым продуктом для Tesla, которая недавно начала производство автомобиля на двух своих новейших заводах - в окрестностях Берлина и в Остине. Совокупная цифра поставок автомобилей Model Y и Model 3 в прошлом году превысила более 1,2 миллиона. По данным Bloomberg, модель Y была самым продаваемым электромобилем в мире в прошлом году и может стать одним из лучших среди автомобилей любого типа в этом году.