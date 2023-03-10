Porsche и поставщик НАСА создали футуристический дом на колесах

Австрийская дизайн-студия F.A. Porsche и американский производитель кемперов Airstream 10 марта представят на выставке в городе Остин, штат Техас, модель концептуального жилого автоприцепа Travel Trailer. Он получит сразу несколько инноваций, которые ранее в кемперах Airstream не встречались, передает Day.Az со ссылкой на Autonews.

Это первый дом на колесах от Airstream, который оснащен подвеской с изменяемым дорожным просветом, а также поднимающейся на стоянке крышей. Данное решение упростило размещение кемпера в гаражах и на подземных парковках. Кроме того, специалисты Studio F.A. Porsche поработали над аэродинамикой прицепа, повысив его обтекаемость.

Напомним, Studio F.A. Porsche - это детище Фердинанда Александра Порше, внука основателя одноименной автомобильной компании и автора классического дизайна Porsche 911. Фердинанд Александр Порше, в отличие от своего отца и легендарного деда, а также других родственников, больше увлекался именно дизайном, а не инженерным делом.



Он был причастен к созданию подразделения автоконцерна, которое назвали Porsche Design, а в 1972 году он же основал в Австрии Studio F.A. Porsche, что позволило ему заниматься дизайном не только автомобилей, но и другой продукции.

В свою очередь, американская компания Airstream известна тем, что одной из первых в мире начала производить жилые автоприцепы с оглядкой на аэродинамику. Другой ее инновацией стало использование алюминия, что позволило снизить вес конструкции и придало кемперам характерный "блестящий" вид.



Мировую известность Airstream приобрела в годы осуществления Лунной программы США, когда агентство НАСА выбрала их трейлеры для транспортировки астронавтов в скафандрах к стартовой площадке, а сами старты начали транслироваться по телевидению. Астронавтов также возили в кемперах Aitstream несколько следующих десятилетий.

Пока создана лишь модель кемпера Travel Trailer в масштабе 1:3, которая и будет представлена в Остине. Вероятно, решение о ее серийном производстве будет принято после того, как станет известна реакция публики.



