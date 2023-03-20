У владельца Tesla случайно угнали автомобиль из-за сбоя

Из-за неизвестного сбоя владелец Tesla случайно открыл чужой автомобиль с помощью своего приложения. Об этом сообщает издание Gizmodo, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам Раджеша Рандевы из Ванкувера (Канада), он сел, как он думал, в свой электромобиль Tesla, забирая детей из школы. Автолюбитель рассказал, что через несколько минут ему позвонили - как оказалось, это был настоящий владелец машины. Позже выяснилось, что мужчина сел в чужую машину, отперев дверь своими ключами.

Журналисты объяснили, что автомобили Tesla могут открываться через ключ-приложение - посылаемая со смартфона на авто информация уникальна для каждого электромобиля. В связи с этим открыть чужую машину своим ключом невозможно, поэтому специалисты решили, что Рандев сел в чужой автомобиль и случайно угнал его из-за неизвестного сбоя программы.