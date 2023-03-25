Jeep готовит таинственный ретро-внедорожник и электрический Wrangler

Компания Jeep анонсировала загадочный ретро-внедорожник и электрический Wrangler. В 2023 году в окрестностях городка Моаб в американском штате Юта с 1 по 9 апреля пройдёт традиционное Easter Jeep Safari. Мероприятие из года в год собирает на своей площадке не только поклонников американской марки с их автомобилями, но и яркие концептуальные внедорожники, подготовленные специалистами Jeep. На этот год запланированы премьеры сразу семи прототипов, в числе которых будут электрическая версия современного Wrangler и новинка в ретро-стиле, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Новый Wrangler Magneto 3.0, как ясно из названия, станет уже третьей вариацией электромобиля на базе культового внедорожника. Первый Wrangler Magneto получил 285-сильный электромотор, а последовавший за ним Wrangler Magneto 2.0 оснащался уже 625-сильной силовой установкой.

У него была увеличенная колёсная база, 6-ступенчатая механическая коробка передач от Dodge Charger SRT Hellcat, раздаточная коробка Rock-Trac и мосты Dana. Новинка должна стать ещё экстремальнее. О другой премьере данных почти нет.

На тизере изображена передняя часть внедорожника, отсылающая к моделям Cherokee и Wagoneer 1960-1970-х годов. В облике концепт-кара угадываются черты современных Cherokee и Wagoneer, на основе которых и может быть сделан прототип. Но ждать осталось недолго - официальная информация о всех семи заводских концептах Jeep будет обнародована уже в ближайшее время.