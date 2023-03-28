Новейший BMW M3 Touring и BMW X5 M сошлись в гонке по прямой

Блогеры устроили битву очень быстрых и практичных пятидверных BMW. Авторы YouTube-канала Carwow славятся своими гонками по прямой, в которых сходятся зачастую самые необычные автомобили.

Как передает Day.Az со ссылкой на Motor, на сей раз блогеры решили не оригинальничать, а устроили сражение двух стандартных и относительно банальных машин - в соперники "заряженному" кроссоверу BMW X5 M в версии Competition выбрали новейший и первый в истории BMW серийный универсал M3 Touring. Так что в нынешней гонке сошлись мощные и одновременно практичные машины.

Технически BMW M3 Competition Touring повторяет седан - под капотом рядная 3,0-литровая битурбошестёрка мощностью 510 лошадиных сил и крутящим моментом 650 Нм. Двигатель сочетается с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода xDrive.

А вот масса - 1865 килограммов - у новинки больше, чем у BMW M3 Competition, но существенно ниже, чем у X5 M Competition. Кроссовер BMW весит 2410 килограммов, на которые приходятся 625 лошадиных сил и 750 Нм от 4,4-литрового V8 с турбонаддувом.

Мотор работает в связке с аналогичным "автоматом" и полным приводом. Программа тестов - старт с места на классические для дрэг-рейсинга 402 метра, параллельные старты с хода с 48 и 80 километров в час и оценка эффективности тормозных механизмов со скорости 161 километр в час - наглядно показала разницу в скорости двух соперников.