Появились новые фотографии кроссовера Haval

Модельная линейка китайской марки Haval скоро пополнится кроссовером "Храбрый дракон". В Сети опубликовали новую порцию фотографий модели Xiaolong ("Храбрый дракон"), в частности более информативный снимок интерьера. В салоне автомобиля можно заметить яркие оранжевые акценты, который намекают на позиционирование модели - она ориентирована на молодежную аудиторию. Также можно рассмотреть центральный тоннель с парой подстаканников и эффектной кнопкой запуска, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Экстерьер "Храброго дракона" (он же Xiaolong, названный в честь китайского истребителя-бомбардировщика) уже рассекречен - новинку официально представили еще в середине марта. Тогда дебютировал не только стандартный Xiaolong, но и более крупный Xiaolong Max. Оба они построены на архитектуре LEMON, как и знакомые россиянам Dargo и Jolion, а в движение их приводит гибридная установка.

Салон тогда показали лишь на одном шпионском снимке, и он был мало информативен. Теперь же интерьер можно рассмотреть более детально: по центру передней панели установлен экран мультимедийной формы в корпусе необычной формы, а под козырьком за рулем можно увидеть цифровую панель приборов. Руль трехспицевый с хромированными вставками, на него вынесены кнопки управления рядом функций. Еще один блок кнопок имеется на центральном тоннеле, рядом с беспроводной зарядкой для смартфона.

Что же касается силовой установки, то это будет новейшая гибридная система Hi4. Известно, что электромотор, который входит в ее состав, питает батарея емкостью 20 киловатт-часов, на одном заряде которой гибриды проезжают до 83 километров. Что касается двигателя внутреннего сгорания, то упоминаются два 1,5-литровых агрегата - первый выдает 153 лошадиные силы, а второй - 115 сил.

Больше подробностей о "Храбром драконе" появится уже в следующем месяце. Ожидается, что публичная премьера Haval Xiaolong и Xiaolong Max состоится на Шанхайском салоне в середине апреля.