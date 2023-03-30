Премиальный седан MG 7 вышел на рынок

На китайском рынке дебютировало новое поколение премиального седана MG 7, сообщает Day.Az со ссылкой на издание Autohome.com. В компании SAIC, которой принадлежит бренд MG, ожидают, что новинка быстро станет лидером сегмента в Китае.



Первое поколение MG 7 было разработано на базе британского Rover 75 и никогда не собиралось и не продавалось на территории Великобритании. Машина изначально предназначалась для рынка Китая и производилась на заводе SAIC Motor с 2007 по 2013 год.

Второе поколение MG 7 было представлено в 2022 году. Премиальный седан построен на оригинальной платформе собственной разработки китайской корпорации SAIC. Привод исключительно передний. Габариты: 4884 мм в длину, 1889 мм в ширину и 1447 мм в высоту. Колесная база - 2788 мм. Таким образом, автомобиль по размерам примерно соответствует Toyota Camry.

Моторная гамма MG 7 второго поколения состоит из двух двигателей. В самых дешевых комплектациях для модели полагается 1,5-литровый турбомотор 15FDE мощностью 188 л.с. и 300 Нм крутящего момента. Он работает вместе с семиступенчатым роботом.

Однако самые дорогие версии оснащаются двухлитровым турбодвигателем 2A4E мощностью 261 л.с. и 405 Нм крутящего момента. В связке с ним работает девытиступенчатый "автомат". До первой сотни седан разгоняется за 6,5 с.

Цены на MG 7 в Китае варьируются от 119 800 до 169 800 юаней. Основным конкурентом новинки станут Hongqi H6 и Toyota Camry.