Tesla Model 3 и Kia EV6 GT сравнили в гонке по прямой с Corvette

Блогеры устроили сражение электромобилей Tesla и Kia с суперкаром Chevrolet Corvette. Канал The Fast Lane Car свёл в гонке по прямой два современных электромобиля - в соперники сверхпопулярному американскому седану Tesla Model 3 Performance авторы YouTube-блога выбрали амбициозную южнокорейскую новинку в лице Kia EV6 GT. В качестве определённой точки отсчёта и варианта для сравнения устроители гонки взяли чистокровный американский суперкар с классическим двигателем внутреннего сгорания - Chevrolet Corvette, пусть и не самого актуального поколения, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Версия Model 3 Performance имеет в своём распоряжении два электромотора, выдающие 490 лошадиных сил и 639 Нм тяги, но при этом весит полноприводная Tesla 1847 килограммов. По паспорту американский электромобиль с места до 100 километров в час разгоняется за 3,1 секунды.

EV6 GT тяжелее соперника, поскольку весит южнокорейская модель 2174 килограмма. При этом в арсенале электромобиля Kia двухмоторная силовая установка электромобиля, которая выдаёт 585 лошадиных сил и 740 Нм крутящего момента, и тоже полный привод.

Кроме классической гонки по прямой при старте с места и битве на ускорение при старте с хода модели Tesla и Kia также сравнили в тормозной динамике. Эксперты оценили замедление Model 3 Performance и EV6 GT при использовании штатных тормозных механизмов, а также проверили эффективность системы рекуперации.