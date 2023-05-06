10 лучших кабриолетов в 2023 году

Mazda MX-5, наиболее продаваемый родстер в мире, признан экспертами британского портала AutoCar самым лучшим кабриолетом. К преимуществам этого японского двухместного автомобиля отнесли доступную цену, компактные размеры, отличную динамику и управляемость, высокое качество сборки и надежность, передает Day.Az.

Второе место в списке самых лучших кабриолетов занял Porsche 718 Boxster, который специалисты хвалят за отлично сбалансированную управляемость, надежное сцепление с дорогой, хорошие тормоза и вместительный салон с богатой отделкой. "Бронза" досталась Audi TT Roadster, который выгодно выделяется на фоне конкурентов широкой моторной гаммой - от 2,0-литрового двигателя на 197 л.с. до 394-сильного агрегата в исполнении TT RS.

ТОП-10 лучших кабриолетов по версии AutoCar: