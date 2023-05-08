Geely раскрыла характеристики своего новейшего кроссовера Lynk & Co 08

Geely представила кроссовер Lynk & Co 08 в конце марта, но на тот момент параметры силовой установки не сообщались. Зато они раскрыты сейчас. И, надо сказать, Lynk & Co 08 окажется очень динамичным автомобилем.

В состав силовой установки Lynk & Co 08 входит 1,5-литровый турбомотор, заряжающий тяговую батарею, и пара электромоторов. Суммарная мощность элементов - 536 л.с., крутящий момент - 900 Н·м. До 100 км/ч авто разгоняется всего за 5 секунд, передает Day.Az со ссылкой на carnewschina.com.

Lynk & Co 08 - это подключаемый гибрид с тяговой аккумуляторной батареей емкостью 39,6 кВт·ч. Запас хода на чистом электричестве, измеренный по методике CLTC, составляет 245 км. Максимальный запас хода заряженного и заправленного автомобиля - 1400 км.

Lynk & Co 08, напомним, базируется на платформе Geely-Volvo CMA. На ее базе построены многие автомобили как самой Volvo, так и Lynk & Co, а также Polestar 2.

Напомним, Lynk & Co 08 стал первым кроссовером Geely с интерфейсом Meizu Flyme Auto, акустикой Harman Kardon и 92-дюймовым проекционным экраном. Габариты авто составляют 4820 х 1915 х 1685 мм, колесная база - 2848 мм. То есть он крупнее аналогов вроде BMW X4, Mercedes-Benz GLC, Volvo XC60.