Представлена доступная Honda Brio 2023

Компания Honda представила новую версию хетчбэка Honda Brio, которая сохранила трансмиссию iVTEC и спортивную отделку RS, при этом получила новые бампер, увеличенную решетку радиатора в сочетании с другими нижними воздухозаборниками. Помимо значка, отделка RS отличается особым рисунком на решетке радиатора и темной отделкой хромированной полосы, а также новыми светодиодными фарами, передает Day.Az со ссылкой на carscoops.

Остальная часть кузова практически не изменилась, за исключением немного другого диффузора и более темных задних фонарей от RS. Модель RS оснащена 15-дюймовыми легкосплавными дисками, в то время как обычная модель получила 14-дюймовыем диски. Honda расширила цветовую палитру новыми оттенками Electric Lime Metallic, Stellar Diamond Pearl и Meteoroid Grey Metallic, а также новыми двухцветными вариантами.

Что касается салона, то изменения ограничиваются новой отделкой приборной панели и сидений. Кроме того, флагманская комплектация RS получает красную кнопку старт/стоп, переработанную аналоговую комбинацию приборов с небольшим дисплеем, подсвечиваемый переключатель передач и новый 7-дюймовый информационно-развлекательный сенсорный экран на центральной консоли с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.

Безнаддувный 1,2-литровый четырехцилиндровый бензиновый двигатель iVTEC выдает 89 л.с. и 110 Нм крутящего момента. Мощность передается на переднюю ось либо через 5-ступенчатую механическую коробку передач, либо через вариатор.

Обновленная Honda Brio уже доступна в Индонезии по цене от 11 300 долларов.

Компания Honda представила новую версию хетчбэка Honda Brio, которая сохранила трансмиссию iVTEC и спортивную отделку RS, при этом получила новые бампер, увеличенную решетку радиатора в сочетании с другими нижними воздухозаборниками. Помимо значка, отделка RS отличается особым рисунком на решетке радиатора и темной отделкой хромированной полосы, а также новыми светодиодными фарами.